صحيفة لبنانية: منتخب مصر مرشح بقوة للفوز بكأس الأمم الأفريقية

أكدت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن منتخب مصر الأول لكرة القدم مرشح بقوة للفوز بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيف مصر دورتها الثانية والثلاثين، ليعزز منتخب "الفراعنة" سجله القياسي من خلال الفور باللقب للمرة الأولى منذ عام 2010 والثامن في تاريخه.



وذكرت الصحيفة - في تقرير إخباري لها بعددها الصادر اليوم الخميس، تحت عنوان "مصر تتسلح بالأرض والتاريخ" أن المنتخبات العربية تتصدر برفقة السنغال والكاميرون، قامة المرشحين للفوز بكأس أمم أفريقيا، نظرًا للأسماء الكبيرة التي تضمها تشكيلات كل من مصر والجزائر والمغرب، وبدرجة أقل تونس، مشددة على أن فرص المنتخب المصري تبدو كبيرة، إلى جانب امتلاك منتخب الجزائر "الأسماء القوية".



وقالت الصحيفة: "يدخل المنتخب المصري المضيف إلى نهائيات النسخة الثانية والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم، ليس مرشحًا فحسب لتصدّر المجموعة الأولى التي تضم الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي، بل للذهاب حتى النهاية وتعزيز سجله القياسي من خلال الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2010 والثامن في تاريخه".



وأضافت: "كان الفراعنة من المرشحين بقوة ليكونوا ضمن المنافسين الجديين على اللقب القاري عندما كانت الاستضافة مقررة في الكاميرون، فكيف الحال أن تكون النهائيات على أراضيهم للمرة الأولى منذ 2006 حين توجوا أبطالًا على حساب ساحل العاج؟".



وتابعت الصحيفة: "ما يزيد من حظوظ أصحاب الضيافة الذين نالوا الوصافة في النسخة الأخيرة عام 2017 أمام الكاميرون، أنهم يضمون في صفوفهم لاعبا من طراز محمد صلاح، الذي فرض نفسه في الموسمين الأخيرين، كأحد أفضل المهاجمين في العالم، بعد انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي المتوج معه بلقب هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين، إضافة إلى إحراز اللقب الأغلى المتمثل بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم".