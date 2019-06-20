عملية جراحية في الأذن تغيب "بودولسكي" نحو 5 أسابيع

أكد الألماني الدولي السابق لوكاس بودولسكي مهاجم فيسيل كوبي الياباني، أنه في حاجة إلى الراحة لنحو شهر بعد خضوعه لعملية في الأذن.



وقال بودولسكي لصحيفة "بيلد" اليوم الخميس: "أشعر ببعض التحسن الآن، لكني في حاجة إلى فترة راحة لمدة أربعة أو خمسة أسابيع أخرى قبل التعافي".



وخضع بودولسكي للجراحة قبل أيام قليلة وكتب في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نجحت الجراحة التي أجريتها. والآن، سيحتاج التعافي لبعض الوقت. أتمنى أن أصبح بحال جيدة في أسرع وقت".



ونشر بودولسكي صورتين له على "تويتر" حيث ظهرت الضمادة حول رأسه وهو على سرير المستشفى.



وفي غياب بودولسكي عن صفوف الفريق، حقق كوبي فوزًا ثمينًا بقيادة مديره الفني الجديد الألماني تورستن فينك على فريق إف سي طوكيو 1 صفر ليتقدم إلى المركز الحادي عشر في الدوري الياباني.