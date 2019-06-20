ارتفاع طفيف في أسعار الجنيه الإسترليني خلال التعاملات الصباحية

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، حيث سجل في البنك المركزي نحو 21.01 جنيه للبيع، و21.15 جنيه للشراء.



وطبقًا لآخر تحديث، سجل في البنك الأهلي المصري 21.04 جنيه للبيع، و21.32 جنيه للشراء، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 21.03 جنيه للبيع و21.31 جنيه للبيع.



وجاء سعر الجنيه الإسترليني في البنك العربي الإفريقي نحو 21.04 جنيه للبيع و21.32 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجل 21.06 جنيه للبيع، و21.31 للشراء، وفي بنك الإسكندرية 21.03 جنيه للبيع و21.31 جنيه للشراء.



كما شهد الجنيه الإسترليني خلال التعاملات السابقة تراجعًا طفيفًا أمام الدولار بنحو 1.2534 مقابل الإغلاق اليومي السابق الذي سجل 1.2588.