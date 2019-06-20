الجيش السوري يشن هجومًا على مواقع المعارضة في حماة

شنت القوات الحكومية السورية والمجموعات الموالية لها هجومًا، صباح اليوم الخميس، على مواقع فصال المعارضة في ريف حماة الشمالي.



وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية: "لقد تصدت وحدات من الجيش السوري لهجوم شنته المجموعات المسلحة على محاور قرى الجلمة وكفرهود والجديدة في ريف حماة الشمالي، وكبدتهم خسائر كبيرة".



وأكد القائد الميداني أنه منذ الساعة الثانية من فجر اليوم والمجموعات المسلحة تستهدف نقاط الجيش على محاور الجلمة وكفرهود، وبدأت قواتنا الهجوم والتقدم باتجاه مواقع تحت سيطرة المجموعات المسلحة.



وأكدت فصائل المعارضة السورية، التي بدأت الهجوم فجر اليوم، مقتل وجرح العشرات من القوات الحكومية السورية.