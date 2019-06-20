ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، مدفوعة بصعود 6 قطاعات، وعلى رأسها الخدمات المالية والعقار.



وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% رابحًا 13.770 نقطة ليصل إلى مستوى 5788.24 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% رابحًا 15.540 نقطة ليصل إلى مستوى 6319.49 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.20% رابحًا 9.330 نقطة ليصل إلى مستوى 4750.94 نقطة.



وجرى التداول بمستهل التعاملات على 83.5 مليون سهم بقيمة 25.7 مليون دينار كويتى عبر 3912 صفقة.



وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها التأمين بنسبة 1.33%، يليه الخدمات المالية والعقار بنسبة 0.72%، ثم البنوك بنسبة 0.20%، ثم السلع الاستهلاكية بنسبة 0.15%، ثم الصناعة بنسبة 0.06%، فيما تراجع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%.



وجاء سهم "الشركة الوطنية الدولية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 20.98%، تليه بيت الأوراق المالية بنسبة 9.98%، ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.96%، فيما تصدر سهم "شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.76% ثم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 9.09%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 5.76%.