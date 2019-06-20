لتقليل التوتر.. كبار مسئولي الصين وواشنطن يجريان محادثات ثنائية

ذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، أن كبار المسؤولين الصينيين والأمريكيين سيعقدون محادثات تجارية بناء على تعليمات من قادتهم، مضيفة أن بكين تأمل في أن تخلق واشنطن الظروف اللازمة للحوار.



صرح المتحدث باسم وزارة التجارة قاو فنج للصحفيين فى مؤتمر صحفى دورى، بأن الصين تأمل فى أن تستمع الولايات المتحدة إليها، وأن تتوقف عن تهديد الرسوم الجمركية وشن حربا تجارية.



انهارت المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم الشهر الماضي، حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بتخفيف التزاماتها، بينما رفع ترامب التعريفات الجمركية على البضائع الصينية وهدد بفعل المزيد.



في اتصال هاتفي مع ترامب يوم الثلاثاء، وافق الرئيس الصيني شي جين بينج على مقابلة نظيره الأمريكي في مدينة أوساكا بغرب اليابان في قمة مجموعة العشرين في نهاية الأسبوع المقبل.