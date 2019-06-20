قطر تدعم حكومة إسرائيل بـ10 ملايين دولار وتُوقف مسيرات العودة

قال طلال أبوظريفة عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن حكومة الاحتلال تتصرف بالأموال القطرية بعلم من الدوحة، حيث قررت حكومة الاحتلال حرمان المشاركين في فعاليات مسيرة العودة من هذه الأموال، حيث خلفت مسيرات العودة 318 شهيدًا فلسطينيًا وأكثر من 30 ألف جريح.



أضاف أبوظريفة:"لا تهمنا المبالغ المالية المقدمة بقدر ما يهمنا عدم التدخل من أي جهة كانت في المعايير".



يأتي هذا عقب تقديم الحكومة القطرية 15 مليون دولار أمريكي منها 10 ملايين دولار لشركات وقود إسرائيلية، بحسب الإعلام الإسرائيلي.



ووصل السفير محمد العمادي إلى غزة منتصف ليل الإثنين الماضي عبر معبر بيت حانون (إيريز)، تحت حماية إسرائيلية بعد يوم حلّ ضيفا فيه على مسئولين في جيش الاحتلال بتل أبيب.



بحسب تقارير ومصادر إخبارية فإن الأموال القطرية جزء من تفاهمات مع إسرائيل لاحتواء مسيرة العودة، وهو ما سبق أن عبر عنه العمادي بشكل واضح خلال حديثه للقيادي في حماس خليل الحية، حينما قال له نريد الهدوء في القطاع ووقف مسيرات العودة.