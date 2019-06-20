برى: التحضير لجلسة نيابية بشأن التعيينات العشوائية فى الدولة

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "أنا من جهتي بادرت إلى إثارة موضوع تعيين أعضاء المجلس الدستوري (هيئة قضائية منوط بها مراقبة دستورية القوانين) وانتخاب حصة مجلس النواب في المجلس الدستوري، وذلك من أجل التسريع في ملف التعيينات، مع التأكيد على أنني مع اعتماد الآلية التي تم التوافق عليها منذ فترة طويلة في هذا التعيين".



وكشف بري، في تصريحات لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم، النقاب عن أنه بصدد التحضير لعقد جلسة نيابية مخصصة للنظر في المخالفات التي تمت من خلال "التعيينات العشوائية في إدارات الدولة"، والتي قال إنها جرت بالمخالفة للقانون لآلاف التوظيفات في بعض المؤسسات.



وأضاف: "ليس هناك ما يمنع أبدا أن تُطرح الثقة بوزير مخالف وتُنزع منه، وكذلك المحاسبة بشكل رادع لأي مسئول في إدارة أو مدير عام خالف القانون".