البرلمان اللبنانى: على الحكومة إعلان "طوارئ اقتصادية"

أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن تخوفه من حالة التراجع والتدهور التي يشهدها الوضع الاقتصادي في لبنان، معتبرا أن الموضوع يتطلب من الحكومة أن تبادر، دون إبطاء، إلى إعلان حالة طوارئ للتصدي إلى هذا الوضع وبحث سبل مواجهة مخاطره.



وانتقد بري، في تصريحات لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم، ما وصفه بـ"البطء المريع في عمل الحكومة"، مشيرا إلى أن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الأول، هى الأولى منذ نحو شهر. وتساءل: "هل هذا يجوز؟".



ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس النيابي قوله: "طريقة السلحفاة لا تجدي نفعا ولا جدوى منها، ولطالما حذرت من اعتماد هذه الطريقة"، لافتا إلى أن موضوع التعيينات الإدارية وشغل المواقع الوظيفية الشاغرة يجب أن يتم سريعا.