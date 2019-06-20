أطلس: تأجيل جلسة فض المنازعات بمجلس الوزراء لاسترداد 11 مليون جنيه

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، آخر المستجدات بشأن القضايا الخاصة بها، مؤكدة فى إفصاحها للبورصة منذ قليل أنه تم تأجيل جلسة لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء من أجل استرداد مبلغ 11 مليون جنيه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – صاحبة الولاية السابقة على الأرض الكائنة بالكيلو 43- إلى جلسة 26 يونيو.



يذكر أن القوائم المالية المجمعة لشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، عن الربع الأول من العام الجاري، أظهرت تحول الشركة من الربحية إلى الخسارة على أساس سنوي.



وسجلت الشركة خسائر بلغت 1.094 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 763.96 ألف جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر حيث سجلت 1.173 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.929 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.