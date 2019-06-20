فلسطين تحذر من تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى المرضى

حذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الخميس، من تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى المرضى والجرحى القابعين في معتقلات الاحتلال، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وعدم تقديم العلاج الناجع.



ورصدت الهيئة حالتين مرضيتين في معتقل "ريمون"، وهما: الأسير محمد البدن (27 عاما) من بلدة تقوع في بيت لحم، الذي يواجه وضعا صحيا صعبا للغاية، ويشتكي من التهابات في كريات الدم البيضاء، ويعاني من آلام حادة في المعدة والأمعاء ويشعر بالإرهاق بشكل دائم، وفقد من وزنه أكثر من 12 كجم، وأجريت له فحوصات طبية، وينتظر تحويله لطبيب مختص لتشخيص حالته الصحية بشكل صحيح وتلقي العلاج.



وأشارت إلى أن الأسير محمد محارثة (29 عاما) من محافظة الخليل، يمر بوضع صحي سيئ، وأصيب بحادث أثناء نقله بما يسمى "البوسطة"، وارتطم جسده بالكرسي الحديدي، ما أدى إلى إصابته بخلع في الكتف مسببا له أوجاعا حادة، ورغم ما يعانيه من آلام بسبب الاصابة إلا أن قوات "النحشون" التي كانت تُشرف على نقله بعربة "البوسطة" تعاملت معه بعنف ونكلت به، وبعد وصوله لعيادة معتقل "ريمون" اكتفى الأطباء بإجراء تصوير أشعة لمكان الاصابة وإعطائه ابرة مهدئة، دون أن يُقدموا له أي علاج حقيقي لحالته المرضية.