مقتل شخص وإصابة 17 في انفجار شرقي أفغانستان

قُتل شخص وأصيب 17 آخرون على الأقل، في انفجار وقع اليوم الخميس بمدينة جلال آباد في إقليم نانجارهار شرقي أفغانستان.



ووقع الحادث بعد انفجار قنبلة مغناطيسية كانت مزروعة في إحدى السيارات.



وأفادت وكالة أنباء "خاما برس" الاخبارية الافغانية نقلا عن مسؤولين محليين القول إن القنبلة كانت مزروعة في سيارة من نوع "تويوتا هيلوكس".



وفي الوقت نفسه تشير تقارير إلى أن الانفجار تسبب في مقتل شخص واحد وإصابة 20 آخرين على الاقل.يأتي هذا في الوقت الذي مازالت فيه محادثات السلام مع حركة طالبان مستمرة، والتي يتوسط فيها الادارة الامريكية، والتي تأجلت أكثر من مرة، والتي من المتوقع أن تتم مناقشة العمليات التي تقوم بها طالبان في أفغانستان وضرورة التوقف عنها.