تشكيلة منتخب مصر في مباراته ضد زيمبابوي في افتتاح كاس أمم إفريقيا

أعلن المدرب المساعد لمنتخب مصر، هاني رمزي، إن المدرب المكسيكي خافيير أجيري استقر بشكل كبير على تشكيلة الفريق التي ستواجه زيمبابوي في افتتاح نهائيات كأس الأمم الأفريقية، غد الجمعة، وأنه سيضع اليوم اللمسات الأخيرة على خطة اللعب.



وقال رمزي في تصريح مقتضب للصحفيين: "تم الاستقرار بشكل كبير على التشكيلة التي ستخوض مباراة زيمبابوي، وسيخفف الجهاز الفني الحمل التدريبي اليوم الخميس ليشهد تدريبًا خفيفًا استعدادًا للمباراة".



وسيسعى أجيري خلال تدريب اليوم لإجراء تقسيمة تمثل تجربة عملية لخطة مباراة الافتتاح.



وعن تشكيل منتخب مصر المتوقع أن يكون كالآتي: -



حراسة المرمى:-

أحمد الشناوي



الدفاع:-

أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أيمن أشرف



الوسط:-

طارق حامد - محمد النني - عبدالله السعيد



الهجوم:-

محمد صلاح - مروان محسن - تريزيجيه - وردة



جدير بالذكر أن منتخب مصر سيخوض مباراة بطولة الأمم الأفريقية الافتتاحية، على ملعب استاد القاهرة الدولي، أمام نظيره زيمبابوي في يوم الجمعة الموافق 21-6-2019.



وتلعب مصر مع زيمبابوي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا أوغندا والكونغو الديمقراطية.