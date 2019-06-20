القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
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الخميس 20/يونيو/2019 - 08:58 ص

مصرع شخص وإصابة 3 في حادثتين بأسوان والمريوطية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
dostor.org/2678098

لقى شخص مصرعه، فى حادث انقلاب سيارة جامبو "ثلاجة" على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بالقرب من كمين السباعية شمال محافظة أسوان.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة "عبدالله ع" 25 سنة، من محافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي واقعة أخرى، أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين فى منطقة المريوطية بالجيزة، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى المريوطية بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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