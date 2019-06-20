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الخميس 20/يونيو/2019 - 08:56 ص

منتخب مصر يتسلح بسجله المميز أمام زيمبابوي في افتتاح أمم أفريقيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2678096

يتسلح منتخب مصر قبل لقائه مع منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر غدا الجمعة، بسجله المميز خلال مواجهاته المباشرة مع المنتخب الملقب بـ(المحاربون).

ويعد هذا هو اللقاء الثامن في تاريخ لقاءات المنتخبين الرسمية، حيث سبق أن التقيا في سبع مواجهات سابقة، حقق خلالها المنتخب المصري أربعة انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وحيدة.

وأحرز المنتخب المصري 11 هدفا خلال مواجهاته السابقة مع منتخب زيمبابوي، بينما سكنت شباكه سبعة أهداف.

وستعيد مواجهة منتخبي مصر وزيمبابوي إلى الأذهان لقاءهما في بداية مشوارهما بنسخة المسابقة عام 2004 التي أقيمت في تونس، حيث كانت تلك المباراة هي الوحيدة التي أقيمت بينهما في نهائيات أمم أفريقيا.

وبدأ المنتخبان مشوارهما في البطولة آنذاك، بعدما وقعا في مجموعة واحدة بجانب منتخبي الكاميرون والجزائر، حيث انتهى اللقاء بفوز المنتخب المصري 2 1، وسجل هدفي منتخب (الفراعنة) اللاعبان المعتزلان محمد بركات وتامر عبدالحميد، بينما تكفل نجم زيمبابوي السابق بيتر ندولفو بتسجيل هدف منتخب بلاده الوحيد.

وبعيدا عن أمم أفريقيا، سبق للمنتخب المصري أن واجه نظيره الزيمبابوي في أكثر من مناسبة بتصفيات كأس العالم، ومازالت الجماهير المصرية تتذكر أشهر مواجهات المنتخبين، حينما التقيا في مدينة ليون الفرنسية بتصفيات كأس العالم عام 1994 بالولايات المتحدة، الذي انتهى بالتعادل السلبي وكان كفيلا بتأهل زيمبابوي للدور الثاني بالتصفيات، وحرمان منتخب مصر من مواصلة حلمه نحو التأهل للمونديال الأمريكي.

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