إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق فى التجمع الخامس

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى التجمع الخامس، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى التجمع بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



فيما يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.



وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1739 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.



وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.