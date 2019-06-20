منظمات غير حكومية تطالب تايوان بتوفير حماية قانونية للاجئين

طالبت منظمات غير حكومية في تايبيه ونواب محليون، تايوان اليوم الخميس بوضع قانون لحماية اللاجئين في مواجهة ما وصفوه بأنه أزمة لاجئين ناشئة.



ويعمل البرلمان في تايوان في إعداد مشروع قانون بشأن اللاجئين منذ عام 2005، إلا أنها لم تعرض على النواب لمناقشتها.



وقالت شيو أي لينج، الأمينة العامة لمنظمة حقوق الانسان في تايوان إنه خلال الأعوام الأخيرة، سعى مزيد من اللاجئين من الصين وهونج كونج والتبت وسورية وأماكن أخرى إلى اللجوء في تايوان.



وأضاف أنه تم إعادة البعض، في حين تمكن آخرون من البقاء سرا وبدون حماية.



وأوضحت شيو في مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي للاجئين " نطالب البرلمان بوضع قانون للاجئين في أقرب وقت ممكن".



وقالت اني هوانج مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تايوان إنه لا يجب إعادة اللاجئين للدول التي تعاني من انتهاكات لحقوق الإنسان.



وقال النائب يو مي نو، الذي ينتمى للحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، في المؤتمر الصحفي إن تقديم تايوان الحماية القانونية للاجئين أصبح أمرا مهما، بعدما أثارت الاحتجاجات المناهضة لمشروع قانون تسليم المطلوبين للصين في هونج كونج قلقا بين المواطنين.