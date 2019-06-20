النفط يرتفع وسط مؤشرات على تحسن طلب أمريكا

ارتفعت أسعار النفط قرابة اثنين بالمئة اليوم الخميس بدعم من مؤشرات على تحسن الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، وفي الوقت الذي اتفقت فيه أوبك ومنتجون آخرون بشكل نهائي على موعد اجتماع لمناقشة تخفيضات الإنتاج.



وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.13 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 62.95 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للخام 0.5 بالمئة أمس الأربعاء.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا أو 1.7 بالمئة إلى 54.66 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 0.26 بالمئة في الجلسة السابقة.



وأشار فين زيبيل الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني إلى بعض العوامل، قائلا "في الولايات المتحدة، من المرجح أن يتسارع الطلب (النفطي) في الصيف، ويبدو أن اجتماع أوبك سيُفضي إلى التمديد أو ربما حتى إلى إجراء مزيد من التخفيضات".



وبعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في نحو عامين، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.



كما سجلت المنتجات المكررة أيضا انخفاضا مفاجئا بسبب زيادة الاستهلاك، إذ ارتفع الطلب على البنزين على أساس أسبوعي وزاد 6.5 بالمئة مقارنة مع مستواه قبل عام.



واتفق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على الاجتماع في أول يوليو، على أن يعقب ذلك اجتماع مع الحلفاء غير الأعضاء في المنظمة في الثاني من الشهر ذاته، بعد أسابيع من الجدل بشأن المواعيد.



وستبحث أوبك وحلفاؤها تمديد اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا الذي ينتهي سريانه هذا الشهر.



وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لصحيفة البيان إن التمديد "منطقي ومعقول".