بلاغ يتهم خالد على بنشر أخبار كاذبة لإثارة الرأي العام الدولي ضد مصر

تقدم سمير صبري المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد خالد على لنشره أخبار كاذبة لإثارة الرأي العام الدولي ضد مصر.



وذلك على سند من القول: حيث نشر المبلغ ضده خالد على أنه بتاريخ 17 يونيو 2019، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عبر شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت )، عقب وفاة محمد مرسي عيسى العياط، تغريده تحتوي على عبارات تشكل أركان جريمتي نشر الأخبار الكاذبة وإثارة الرأي العام الدولي ضد مصر.



وقال صبري: أن ما نشره المبلغ ضده على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عبر شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ) يشكل أركان جريمتي نشر الأخبار الكاذبة وإثارة الرأي العام الدولي ضد مصر.



وطالب صبري: بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.