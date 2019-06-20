جزر المارتينيك تتغلب 3 - صفر على كوبا في الكأس الذهبية

حافظت جزرالمارتينيك على آمالها في بلوغ أدوار خروج المغلوب في الكأس الذهبية لكرة القدم بإخراج كوبا من البطولة بعد الفوز عليها 3-صفر في دنفر بولاية كولورادو الليلة الماضية.



وهز جوريس مارفو وستيفان أبال وكيفن فورتون الشباك لتحقق جزر المارتينيك فوزها الأول في البطولة التي ينظمها اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).



وتقدمت المارتينيك، التي خسرت 4-صفر أمام كندا في المباراة الأولى بالمجموعة الأولى يوم السبت، في الدقيقة 45 عندما وضع مارفو الكرة بضربة رأس في الشباك بعد ركلة ركنية.



وأنقذ الحارسان العديد من الفرص في الشوط الأول لكن المارتينيك فرضت سيطرتها بعد الاستراحة وكان يمكن أن تزيد من تقدمها لكن ميكيل بيرون أطاح بركلة جزاء فوق العارضة في الدقيقة 59.



وضاعف أبال الغلة بضربة رأس بعد ركلة ركنية أيضا في الدقيقة 70 وحسم فورتون المواجهة قبل خمس دقائق من النهاية من مدى قريب بعد طرد قليل من طرد إيريك ريزو لاعب كوبا.



وفشلت كوبا في استغلال الفرص التي أتيحت لها وودعت البطولة بعد الخسارة الثقيلة 7-صفر أمام المكسيك في أول مباراة.



وتلعب جزر المارتينيك ضد المكسيك الفائزة باللقب سبع مرات في ختام مباريات المجموعة يوم الأحد عقب مواجهة كوبا ضد كندا.