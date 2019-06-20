أكثر من ألف مستوطن يقتحمون بلدة كفل حارس شمال سلفيت

اقتحم أكثر من ألف مستوطن يهودي متطرف الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، بلدة كفل حارس شمالي محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، بحجة إقامة شعائر دينية.



وقال مجلس قروي كفل حارس في بيان إن عشرات الآليات العسكرية الاسرائيلية اقتحمت البلدة، فيما انتشر جنود الاحتلال في شوارعها وأزقتها وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم، ومنعوا المواطنين من التنقل، بهدف تأمين الحماية للمستوطنين المقتحمين الذين اعتادوا تدنيس المقامات الإسلامية الموجودة في البلدة، ويعتقد اليهود ان قبر النبي يوشع بن نون مدفون في القرية بحسب التوراة.



وتعرف بلدة كفل حارس بكثرة الآثار الدينية، وتضم قبور عدد من الأنبياء مثل "ذو الكفل"، و"يوشع بن نون" التي تقع وسط البلدة، إضافة لمقامات تاريخية مثل قبر "ذي اليسع"، و"بنات يعقوب" والمعروف بـ "بنات الزاوية"، فضلًا عن خربة تعرف باسم "دير بجال".