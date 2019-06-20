القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
عالم
الخميس 20/يونيو/2019 - 08:41 ص

تعثر نظام فضائي لناسا بسبب تجاوز التكاليف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2678084

كشفت مراجعة أن نظام إطلاق فضائيا رائدا لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) تبنيه شركة بوينج يستغرق سنوات أطول من المتوقع مع تجاوزات في التكاليف بلغت قرابة ملياري دولار، مما يثير تساؤلات بشأن الوفاء بهدف إرسال بشر مجددا إلى القمر بحلول عام 2024.

وحدد مكتب المحاسبة العامة تجاوزات التكاليف بنحو 1.8 مليار دولار منها 800 مليون دولار حجبتها ناسا في تقارير سابقة عن نظام الإطلاق الفضائي (إس.إل.إس) والصاروخ وكبسولة الفضاء اللذين سيعيدان الإنسان في نهاية المطاف إلى القمر.

وتعني القضايا المتعلقة بتصنيع الصاروخ الذي تقوده شركة بوينج أن التدشين الأول لنظام الإطلاق الفضائي (إس.إل.إس) والذي كان مقررا أواخر عام 2017 قد سيجري تأجيله حتى عام 2021.

وقال جيري دريلنج المتحدث باسم بوينج إن قسم الفضاء في الشركة أعاد في 2018 ومطلع 2019 تشكيل فريق قيادة النظام (إس.إل.إس) للتكيف مع تحديات البرنامج وقام بتبسيط عملية التصنيع.

وأضاف دريلنج "لا أحد يبني صاروخا كهذا ونحن نستحدث قاعدة بيانات معمقة للغاية لكافة الصواريخ في المستقبل".

وأمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب ناسا في مارس بإنزال رواد على سطح القمر بحلول عام 2024 كجزء من برنامج أوسع سمي "آرتيميس" سيستخدم القمر في نهاية المطاف لإطلاق مهام إلى المريخ.

وقال جيم بريدنستين مدير ناسا في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الأسبوع الماضي إن الجدول الزمني الأسرع من الموعد المقرر أصلا بأربع سنوات سيتكلف على الأرجح ما بين 20 إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال تقرير المراجعة التي أجراها مكتب المحاسبة العامة أن الزيادة بواقع 1.8 مليار دولار عن التكاليف الأصلية تبلغ نحو مثلي ما أعلنته ناسا لمفتشها العام عام 2018 عن نظام الإطلاق (إس.إل.إس) وكبسولة الفضاء (أوريون) التي تبنيها شركة لوكهيد مارتن وسيحملها الصاروخ إلى الفضاء.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 19 ساعة

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر

منذ يومين

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

منذ 3 أيام

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ 4 أيام

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ 5 أيام

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ 6 أيام

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

الآن

رياض محرز: المقارنة مع محمد صلاح لا تزعجنى

الحرس الثورى يزعم إسقاط طائرة تجسس أمريكية.. وواشنطن تنفى

بعد كشف "فيس بوك" عنها.. أبرز المعلومات عن العملة الرقمية "ليبرا"

موعد إغلاق بوابات استاد القاهرة فى افتتاح أمم أفريقيا

ads
ads
الأكثر قراءة

إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 يونيو 2019

معلمو الغربية يدشنون هاشتاج "إحنا المظلومين".. ويناشدون الرئيس

حتى لا ننسى.. أكاذيب الإخوان حول مرسي صفحة جديدة من سجل الجماعة الإرهابية الأسود

ألبومات الصور

المنتخب يتدرب على الكلية الحربية استعدادا لمواجهة زيمبابوي

بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

أطباء مستشفى مطروح ينجحون في إنقاذ حياة رضيع أصيب بكسر في الجمجمة

قبل افتتاحه رسميا.. نائب شبرا الخيمة يتفقد مستشفى الناس للأطفال

رياضة

تشكيلة منتخب مصر في مباراته ضد زيمبابوي في افتتاح كاس أمم إفريقيا

التتويج بأمم أفريقيا يعزز آمال صلاح في اقتناص جائزة الأفضل عالميا

منتخب مصر يتسلح بسجله المميز أمام زيمبابوي في افتتاح أمم أفريقيا

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 يونيو 2019

معلمو الغربية يدشنون هاشتاج "إحنا المظلومين".. ويناشدون الرئيس

حتى لا ننسى.. أكاذيب الإخوان حول مرسي صفحة جديدة من سجل الجماعة الإرهابية الأسود

الرئيس نيوز

مصر ترد على أردوغان بشأن وفاة مرسي: سلوك إخواني حقود

مسؤول حكومي: 27% من متعاطي المخدرات "سيدات وفتيات"

جماعة "الحوثي" تقصف محطة كهرباء "جيزان" السعودية بصاروخ كروز

"الحسين": اجتماع "الترويكا" يؤكد الاهتمام الدولي غير المسبوق بالوضع في السودان

بيان عاجل من السعودية بشأن خاشقجي: جريمة مؤسفة لن نتهاون مع منفذيها

كشكول

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التفسير

اليوم.. "آداب سوهاج" تستأنف امتحاناتها المؤجلة

جامعة سوهاج تعقد امتحانات تحديد المستوي لدورة اللغة الانجليزية

تعرف علي أهداف الملتقى العلمي للمشروعات الزراعية القومية ى بزراعة عين شمس

ورشة عمل بأسيوط الأزهرية لتقييم مباردة "أنا الأفضل"

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

نهارها 69 يوما.. "جزيرة الصيف" ترفض ساعات العمل التقليدية

نورما جين تختفي من برج "نساء هوليوود"

ضبط مهرب طيور نادرة إلى أمريكا لخوضها مسابقات غناء

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أفضل الأطعمة النباتية للتخسيس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎