القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
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الخميس 20/يونيو/2019 - 08:41 ص

شهادة "قيد الحياة" تعيد 40 ألف جنيه ومعاشا لأسرة مصرى توفي بإيطاليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء جابر
dostor.org/2678083

أصدرت وزارة القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث ألتماس السيدة "زينب. م. أ"من محافظة الدقهلية التي تلتمس مساعدتها في معرفة سبب توقف هيئة التأمينات الإيطالية منذ فبراير الماضي عن صرف معاشها عن زوجها المتوفي في ميلانو في 2009.

وتواصل هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران لمعرفة أسباب وقف المعاش، حيث أشار إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس"، أفادت أن صاحبة المعاش لابد أن تقدم شهادة تفيد بقاءها على قيد الحياة، وهذا إجراء متبع هنا للتأكد من أن المعاشات تصل لمستحقيها.

وتواصل المستشار العمالي بميلانو بالسيدة" زينب. م. أ " تليفونيا في مصر وإرشادها بالمطلوب، وظل على تواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية حتى تم التأكد من أنها أرسلت الشهادة بالفعل، وقد تم رد المعاش إليها، فضلا عن متأخرات بقيمة إجمالية 40 ألف جنيه مصري.

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