بالأسماء.. إصابة 11 عاملًا فى انقلاب ميكروباص ببنى سويف

أصيب 11 عاملا، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى شمال نفق أبو صالح نطاق محافظة بنى سويف، فى اتجاه القاهرة.



وهرعت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى، وهم: محمد عويس ابراهيم، 26 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن وجرح قطعى بكف اليد اليمنى، أبو بكر ابو الخير صابر، 27 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبد الحميد رجب محمد، 27 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية، محمد معوض محمد، 26 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، أبو الخير رجب محمد، 31 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة.



كما نقلت سيارات الإسعاف أبو الخير صابر محمد، 54 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، عمر محمد جابر، 23 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، طه قرنى محمد، 24 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، رمضان محمد المهدى، 27 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، أحمد عابدين زهران، 23 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، أحمد سلامة جمعة، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وجميعهم عمال بمصنع الأسمنت ومقيمون بقرية دموشيا التابعة لمركز بنى سويف.



تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.