شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات النارية المهملة والمتروكة بالشوارع.



أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 13 سيارة متروكة ودراجة نارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها و4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 6 دراجات نارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



فيما شنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات النارية.



كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.