إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني

قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس إن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أُسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح جو إيراني.



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الطائرة المسيرة من طراز إم.كيو-4سي ترايتون وتتبع البحرية الأمريكية. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل على الفور بما في ذلك وقت إسقاط الطائرة.



وتقول شركة نورثروب جرومان المصنعة للطائرة المسيرة على موقعها الإلكتروني إن الطائرة ترايتون قادرة على التحليق لأكثر من 24 ساعة في الرحلة الواحدة على ارتفاع يزيد على 16 كيلومترا في نطاق 8200 ميل بحري.



يأتي هذا عقب أيام من استهداف ناقلات النفط في خليج عمان، الخميس الماضي، فيما أدانت البحرية الامريكية ايران عن هذا الحادث.