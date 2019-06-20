الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من رام الله وقلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.



وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين، لم تعرف هويتهما بعد، بعد أن اقتحمت بناية سكنية بحي المصايف في مدينة رام الله.



وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين رامي أبو شخيدم، وأحمد سهيل أبو شخيدم، بعد أن داهمت منزليهما في قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله، كما اعتقلت الشاب محمد خليل أبو فخيدة من قرية راس كركر.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من بلدة عزون شرق قلقيلية.



وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر زهران سويدان (18 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه.