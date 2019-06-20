عريقات يلتقي مسؤولين بريطانيين ويدعو للاعتراف بدولة فلسطين

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن السلام يتحقق عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين.



وشدد عريقات في كلمة ألقاها في المعهد الملكي للخدمات المتحدة لشؤون الأمن والدفاع في لندن، على ضرورة أن تلعب بريطانيا دورًا فاعلًا وملموسًا في دفع العملية السياسية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم الخطوات السياسية والدبلوماسية الفلسطينية في المنابر الدولية، والتمسك بمبادئ القانون الدولي وحل الصراعات بالطرق السلمية، وعدم معارضة نشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية.



وأكد أن حل الصراع ينبغي أن يستند إلى مبدأ الأرض مقابل السلام وليس المال مقابل السلام في إشارة إلى ورشة عمل المنامة المزمع عقدها الأسبوع المقبل.



وأشاد بالدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لفلسطين من خلال دعمها لوكالة "الأونروا" وللسلطة الوطنية الفلسطينية.



وعقد عريقات لقاءً رسميًا مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية أندرو موريسون، أكد موريسون خلاله التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين وبدعم فلسطين.