نمو مستقر للنقل عبر السكك الحديد الصينية خلال 5 أشهر

أظهرت نتائج بيانات صادرة عن شركة الصين للسكك الحديدية، المشغل الوطني لخطوط السكك الحديدية في الصين، نمو نقل الركاب والبضائع عبر شبكاتها في البلاد بشكل مطرد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.



وأضافت الشركة أن إجمالي 1.44 مليار رحلة راكب بالسكك الحديدية تم إجراؤها في الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، بزيادة 118 مليون على أساس سنوي.



وبلغ حجم الشحن للبضائع 1.35 مليار طن، بزيادة قدرها 63.79 مليون طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وفي مايو وحده، تعاملت شبكة السكك الحديدية في البلاد مع 301.48 مليون رحلة معنية، بزيادة 14.3 بالمائة على أساس سنوي.



وعزت الشركة الزيادة في حجم نقل الركاب بالسكك الحديدية إلى عطلة عيد العمال التي استمرت 4 أيام.



كما شهد شهر مايو زيادة في حجم شحن البضائع بالسكك الحديدية بمقدار 17.6 مليون طن ليصل إلى 287.62 مليون طن، وفقا للشركة.