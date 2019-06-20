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الخميس 20/يونيو/2019 - 08:16 ص

"كييف" تتهم 3 روس وأوكراني بالتورط في تحطم طائرة الرحلة MH17

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2678069

وجهت السلطات الأوكرانية يوم الخميس اتهامات لثلاثة مواطنين روس وواحد أوكراني "بتنظيم وتقديم مساعدة لعمل إرهابي" أدى لسقوط طائرة الرحلة MH17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق شرقي أوكرانيا في عام 2014.

ووجه مكتب التحقيقات التابع لوكالة الأمن الاوكرانية تهم الاشتباه بالتورط بالحادث لثلاثة مواطنين روس هم ايجور جيركين وسيرقي دوبنسكي واوليج بولاتوف، وللاوكراني ليونيد خاراتشينكو، مشيرا إلى أن الاثنين الأولين متهمان "بتنظيم العمل الإرهابي"، بينما قدم الأخير المساعدة.

لقد تحطمت طائرة الرحلة المذكورة أعلاه في اوكرانيا وهي في طريقها من امستردام إلى كوالا لمبور، في 17 يوليو 2014.

وخلص فريق التحقيق الدولي المشترك، بعد سنتين، إلى أن صاروخ (بوك) روسي الصنع، هو الذي أسقط الطائرة، وأدى إلى مقتل جميع الركاب الـ298 على متنها.

وأعلن فريق التحقيق الدولي المشترك، في هولندا يوم الخميس، أن الأربعة المذكورين أعلاه، يجب أن يحاكموا لتورطهم المزعوم في إسقاط الطائرة، وأنه سيطالب السلطات الروسية والأوكرانية، بتسليمهم، ليخضعوا لمحاكمة مقررة في مارس 2020، قرب امستردام.

وفي وقت لاحق، رفضت وزارة الخارجية الروسية هذه الاتهامات ضد المواطنين الروس، قائلة إنها "لا أساس لها أبدا". وظلت روسيا تنفي مرارا وتكرارا أي دور لها في الحادث.

وقال فريق التحقيق المؤلف من شرطة ومحققين قضائيين من كل من هولندا واستراليا وبلجيكا وماليزيا واوكرانيا والاتحاد الأوروبي، إن الصاروخ، قد جُلب من روسيا، إلى شرقي أوكرانيا الخاضعة حينها للانفصاليين، وأطلق من هناك.

وأضاف أنه في وقت سقوط الطائرة، كان جيركين وزيرا للدفاع في جمهورية دونتسك الشعبية المعلنة ذاتيا شرقي أوكرانيا، بينما كان دوبنسكي يترأس وكالة الاستخبارات العسكرية بجمهورية دونتسك الشعبية، وبولاتوف وخارتشينكو يقودان فرعين للوكالة.

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