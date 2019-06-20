الصين تدعو لتعزيز قدرة أفغانستان على مكافحة الإرهاب ودعم الانتخابات المقبلة

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوي، المجتمع الدولي إلى مساعدة أفغانستان على تحسين قدرتها على مكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار، إلى جانب دعم الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في سبتمبر المقبل.



وأعرب شيوي – في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، عن أمله أن تواصل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (أوناما) مساعدة البلاد في تعزيز بناء القدرات في المجال الأمني.



وقال شيوي إنه ينبغي للمجتمع الدولي تعزيز التنسيق والتعاون، ودعم جهود مكافحة الإرهاب في أفغانستان، والاستجابة بفعالية للتهديدات مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات.



وحث شيوي المجتمع الدولي على المساعدة في تحسين الحالة الإنسانية في أفغانستان، مشيرا إلى أهمية وفاء المجتمع الدولي بجدية بالتزاماته بتقديم المساعدة إلى أفغانستان، ومساعدة الأفغان المتضررين بشدة من الكوارث الطبيعية، وتحسين الوضع الإنساني للاجئين الأفغان في البلدان المجاورة، ومساعدة اللاجئين الأفغان على العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.



وحول الانتخابات الرئاسية، دعا المبعوث الصيني المجتمع الدولي إلى دعم الانتخابات المقبلة، قائلا: "نأمل أن تتعلم المؤسسات الانتخابية الأفغانية الخبرات والدروس المستفادة من الانتخابات البرلمانية في العام الماضي، وأن تستعد بشكل منظم للانتخابات المقبلة".



كما طلب شيوي من قوات الأمن الوطنية الأفغانية اتخاذ ترتيبات النشر مقدما لضمان الأمن والاستقرار خلال العملية الانتخابية، مناشدا كافة الأطراف السياسية في أفغانستان إلى تعزيز وحدتها وحل النزاعات الناجمة عن الانتخابات من خلال الحوار.