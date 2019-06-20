الصين تدعو إلى عدم التدخل فى شؤون السودان واحترام سيادة القضاء هناك

قال نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو إنه يتعين على المجتمع الدولي الاحترام التام لسيادة القضاء السوداني، وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.



وأضاف "تاو"، في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، أنه يتعين على المجتمع الدولي الاهتمام بالمطالب المشروعة للحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور السودانية.



وتابع "تاو" أن موقف الصين بشأن القضية ثابت لم يتغير، مشيرا إلى أن الوضع في دارفور تحسن بشكل بارز، والصين تأمل أن يكون في مقدور المجتمع الدولي تقديم المساعدة من أجل السلام والاستقرار الدائمين والتنمية المستدامة في المنطقة السودانية.



وأكد تاو أن الصين مستعدة للعمل مع باقي المجتمع الدولي للاضطلاع بدور بناء في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في دارفور.