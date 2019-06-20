سينمون: زيارة شى إلى كوريا الشمالية تكتب صفحة جديدة فى تاريخ العلاقات

نشرت صحيفة رودونج سينمون الكورية الشمالية اليوم الخميس خبرا عن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية في صفحتها الأولى، قائلة إن هذه الزيارة ستكتب صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين كوريا الشمالية والصين.



ومن المقرر أن يقوم الرئيس شي بزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية اليوم وتستمر حتى يوم غد الجمعة.



ونشرت الصحيفة بعض الأخبار مثل نبذة مختصرة عن حياة الرئيس شي، مما يترك معنى لأول زيارة للرئيس شي منذ توليه المنصب.



وذكرت أن زيارة شي إلى البلاد وسط وجود القضايا الملحة والمهمة الناجمة عن العلاقات الدولية المعقدة، تدل على أن الصين تعتبر العلاقات الثنائية بين البلدين أمرا مهما للغاية، وتعزز العلاقات بين شعبي البلدين.



وأكدت على أن بيونج يانج وبكين ستسيران يدا بيد في رحلة تاريخية نحو مستقبل جديد في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، مضيفة أن هذه الزيارة ستكتب صفحة واحدة لا يمكن حذفها، في تاريخ العلاقات الثنائية، وستساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية.



واستعرضت الصحيفة الصداقات طويلة الأمد بين قادة البلدين في الماضي، مشيرة إلى أن العلاقات الودية بين الطرفين سيتم تعزيزها تلبية لمتطلبات العصر وآمال شعبي البلدين.