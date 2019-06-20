كوريا الجنوبية والإمارات تعقدان اجتماعا للجنة التعاون الزراعى

أوضحت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية اليوم الخميس أنها عقدت مع وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية اجتماعا للجنة التعاون الزراعي الكورية الجنوبية - الإماراتية في يوم أمس الأربعاء في سيئول.



انطلقت لجنة التعاون الزراعي الكورية الجنوبية - الإماراتية بموجب مذكرة التفاهم للتعاون الزراعي التي وقع عليها البلدان في عام 2015. وعقدت دورتها الثانية يوم الأربعاء.



خلال الاجتماع، اتفق البلدان على التعاون في مشروع البحث المشترك في 4 مجالات بما فيها تربية الماشية والدفيئة الذكية، والذي ستنفذه إدارة التنمية الريفية اعتبارا من هذا العام.



كما اتفقا أيضا على بذل المزيد من الجهد لتوسيع التجارة الثنائية في المنتجات الزراعية.



ودعت وزارة الزراعة، الجانب الإماراتي، إلى تذليل الصعوبات التي تعاني منها الشركات الكورية الجنوبية عند تصدير منتجات جينسينغ إلى الإمارات.



وبدوره، استعرض الجانب الإماراتي معايير تصنيف الاغذية وشروط مطلوبة لتصديرها على وجه الخصوص لتصدير جينسينغ الكوري إلى منطقة الشرق الأوسط.