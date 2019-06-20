داعش يعلن قتل 12 جنديا نيجيريا

أعلن تنظيم داعش الإرهابي اليوم الخميس أنه نفذ هجوما على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا وإن الهجوم أسفر عن مقتل 12 جنديا.



وذكر مصدر عسكري رقما أعلى للقتلى قائلا إن 25 جنديا قتلوا بعدما هاجم مسلحون جاءوا في شاحنات القاعدة العسكرية حوالي الساعة الخامسة والنصف عصر يوم الثلاثاء، مؤكدا ان القتال استمر حوالي ثلاث ساعات.



وذكر أحد سكان المنطقة أنه شاهد جثث ستة جنود.



ووقع الهجوم في بلدة غجيرم التي قال المسلحون إنهم أحرقوا ثكنتها العسكرية، ويجيء بعد هجوم مشابه على قاعدة الأسبوع الماضي وتفجيرات انتحارية أودت بحياة 30 شخصا يوم الاثنين.



وتثير مثل هذه الهجمات علامات استفهام حول تأكيدات الحكومة بأنها أوشكت بالفعل على إلحاق الهزيمة بالمتمردين.



وقالت داعش غرب أفريقيا في بيان نشر على موقع سايت الذي يتابع صفحات الجماعات المتشددة ”قتل 12 من جنود الجيش النيجيري وأصيب آخرون إثر هجوم شنه مقاتلو داعش على ثكنة لهم في بلدة غجيرم شمالي نيجيريا“.



وأضاف البيان "دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة لعدة ساعات وأدى الهجوم كذلك لإحراق الثكنة وتدمير دبابة و3 عربات مدرعة وآلية رباعية الدفع".



ولم يرد متحدث باسم الجيش النيجيري على طلب بالتعليق.



وتسببت حركة التمرد في شمال شرق نيجيريا في مقتل أكثر من 30 ألف شخص ونزوح نحو مليونين منذ عام 2009.