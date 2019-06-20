الرئيس الصينى يصل إلى كوريا الشمالية

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين، اليوم الخميس، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ وصل إلى كوريا الشمالية.



ودعت الصين وكوريا الشمالية كل الأطراف المعنية إلى إدراك أهمية تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية، الذي تم التوصل إليه بصعوبة، والتمسك بهدف تحويلها إلى منطقة خالية من السلاح النووي.



يشار إلى أن الصين وكوريا الشمالية دعت كل الأطراف المعنية إلى إدراك أهمية تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية، الذي تم التوصل إليه بصعوبة، والتمسك بهدف تحويلها إلى منطقة خالية من السلاح النووي.



وستستغرق زيارته يومين بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما ستصبح أول زيارة رسمية لرئيس صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما.