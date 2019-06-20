انتخاب أول رئيسة امرأة فى تاريخ برلمان مالاوى

انتخب اعضاء البرلمان المالاوي يوم الخميس النائبة كاثرين غوتاني هارا، لتكون رئيسة للبرلمان، وهي أول امرأة ترأس برلمان البلاد في دورته التي تبدأ أغسطس المقبل.



وفازت هارا، وهي من حزب المؤتمر الوطني المالاوي المعارض، بهذا المنصب في تنافس شديد، متغلبة على نائبة رئيس البرلمان السابق ايسثر متشيكا تشلنغيي، التي تنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم.



وجرت عملية انتخابها في مبنى البرلمان الجديد، بالعاصمة ليلونغوي، حيث جمعت هارا 97 صوتا شرعيا مقابل 93 لمنافستها متشيكا تشلنغيي.



وقبيل بدء التصويت، اتفق كلا جانبي الحكومة والمعارضة على أن تكون امرأة رئيسة للبرلمان.



وتتمتع هارا بتجربة تشريعية حيث ظلت نائبة بالبرلمان للفترة من 2009 وحتى 2014.



وعملت أيضا بمناصب حكومية مثل وزيرة الصحة ووزيرة البيئة ونائبة وزير الشئون بين الجنسين والطفولة والرعاية الاجتماعية، ونائبة وزير النقل والأشغال العامة.