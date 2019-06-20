رئيس وزراء كندا سيلتقى الرئيس الأمريكى لبحث قضايا تجارية

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس، إنه سيلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم الخميس، للتركيز على بحث قضايا تجارية.



ويرى ترودو هذا اللقاء فرصة لمناقشة قضايا تجارية مع ترامب، ومنها الاحتكاكات التجارية الأمريكية مع الصين، والمصادقة على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) قبيل قمة مجموعة العشرين في اوساكا اليابانية يومي 28 و29 يونيو الحالي.



وقال ترودو، أمس الأربعاء، قبل لقائه مع مسئولين ليبراليين كنديين: "ستكون لدينا بوضوح قمة كبيرة لمجموعة العشرين، وهي فرصة لنا للجلوس والحديث حول الصين، والتجارة، وحول كافة القضايا التي ستناقش-- القضايا العالمية التي ستناقش في قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل".



وأضاف أن التجارة ستأخذ حيزا كبيرا من لقائه مع ترامب، في وقت يتطلع فيه كلا البلدين للمصادقة على اتفاق تجاري جديد بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، متوقف حاليا في الكونجرس الأمريكي.



وبعد لقائه مع ترامب، سيلتقي ترودو بزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.