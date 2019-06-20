هبوط فى أسعار النفط اليوم

تراجعت أسعار النفط، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، أكثر من 1%، حيث بدأت علامات التباطؤ الاقتصادي وسط النزاعات التجارية العالمية التي تطغى على مخاوف المعروض التي أججها الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي.



وترجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 0.5 % ليسجل نحو 61.81 دولار للبرميل بعد أن كان متراجعًا عند 61.40 دولار ومرتفعًا عند 62.55 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.



وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.3 % عند 53.76 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 53.28 دولار في الاتجاه الهابط، و54.38 دولار للبرميل في الاتجاه الصاعد.



ولم تلق الأسعار دعمًا من تصريحات وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، بأن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد اتفاق خفض الإنتاج في اجتماع يتوقع عقده في الأسبوع الأول من يوليو.



وقال المهندس مدحت يوسف، خبير هندسة البترول والطاقة، ونائب رئيس هيئة البترول السابق لـ"الدستور"، إن انخفاض أسعار النفط يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى انخفاض فاتورة الدعم في الموازنة العامة للدولة.