أسعار الألبان اليوم.. "كامل الدسم" بـ14 جنيهًا للكيلو

تباينت أسعار الألبان، اليوم الخميس، في القاهرة، وسجل سعر اللبن المعبأ "كامل الدسم" 14 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر "السائب" 12 جنيهًا.



وسجل اللبن السائب في الإسكندرية، 11 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر اللبن كامل الدسم 13 جنيهًا للكيلو، وفي محافظة الغربية سجل اللبن السائب 13 جنيهًا للكيلو، وكامل الدسم سجل 14 جنيهًا للكيلو.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.