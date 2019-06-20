أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

يرصد "الدستور" أسعار السلع الغذائية للمستهلك، اليوم الخميس، حيث شهدت استقرارًا فى الأسواق، وسجل سعر الأرز 9 جنيهات للكيلو، والزيت 16 جنيهًا للعبوة، والسكر 10 جنيهات للكيلو، وسجلت المكرونة 8 جنيهات للكيلو، بينما سجل الشاي 40 جرامًا 3.50 جنيه، وسجل الدقيق 7 جنيهات للكيلو.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل علي توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.