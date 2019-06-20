ماركينيوس: نيمار يعرف ما عليه فعله.. ونريد بقاؤه فى سان جيرمان

تحدث البرازيلي ماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن مستقبل مواطنه نيمار دا سيلفا.



ويرتبط نيمار بإمكانية العودة لصفوف فريقه السابق برشلونة.



وقال "ماركينيوس"، في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية بشأن نيمار: "أنا لا أعرف ما هي المحادثة التي أجراها، فالمشجعون يريدون منه البقاء".



وأضاف: "لاعب بوزن نيمار والفارق الذي يصنعه، كزميل وصديق ومشجع، نريده أن يبقى في باريس".



وواصل ماركينيوس: "نيمار يعرف ما يجب عليه فعله، ورئيسنا يعرف أيضًا ما يجب عليه فعله، ولا أعرف ما هي المحادثة التي أجراها".



وكان نيمار غادر صفوف برشلونة في صيف 2017 وانتقل لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.



وتشير تقارير الصحف الفرنسية والإسبانية والبرازيلية إلى أن نيمار سيعود مجددًا للبارسا.