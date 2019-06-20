الليلة.. مناقشة كتاب "أربعون" بركن الياسمين

يلتقي نادي كتاب رُكن اليَاسَمين بالمعادي، في فعالية ثقافية جديدة من فعاليات النادي٬ وذلك في السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس، لمناقشة كتاب "أربعون" لـ أحمد الشقيري.



وحسب "الشقيري": ﺃﻟﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺧﻠﻮﺓ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﻳﻮمًا، ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﺰﻟﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻭﺟﻠﺴﺖ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻧﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺃﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻓﺎﺕ، ﻭﺃﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺁﺕٍ، ﻓﺎﻧﺘﻬﻴﺖ ﺑﺄﺭﺑﻌﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﺩﻧﺎﻩ:

-40 يومًا مع حياتي.

-40 يومًا مع قرآني.

-40 يومًا مع نفسي.

-40 يومًا مع تحسيناتي.

-40 يومًا مع قصصي.

-40 يومًا مع إلهي.

-40 يومًا مع كتبي.

-40 يومًا مع حِكم الناس.

-40 يومًا مع ذكرياتي.

-40 يومًا مع حِكمي.