هاني أبوريدة يعلن مد القيد الإفريقى للأندية المصرية

أكد هاني أبوريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، أنه قد تم مد القيد الإفريقي للأندية المصرية.



وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد أعلن في وقت سابق رفضه لاستكمال بطولة الدوري بعد كأس الأمم الافريقية بسبب ضيق وقت القيد الإفريقي.



وقال أبوريدة في تصريحات تلفزيونية بفضائية "تايم سبورت"، عبر برنامج "سوبر تايم": "تم مد القيد الإفريقي لمصر حتى 31 يوليو".



وأَضاف: "وهذا كان مطلب شرعي للأهلي والأندية كلها ستسفيد من ذلك".



وتابع: "الموسم المقبل من الدوري الممتاز، سيشهد نظامًا، ولن يكون مثل الموسم الحالي".



واختتم: "قرار عدم الجمع بين بطولتين للأندية سيتم تنفيذه وهذا الاتجاه كان حاضرًا من قبل وليس ضد نادي معين".