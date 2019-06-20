أبوريدة: نخطط لاستضافة السوبر الأوروبى وكأس العالم فى مصر

كشف هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن نية مسئولي الجبلاية في التقدم لاستضافة مباراة كأس السوبر الأوروبي السنة المقبلة ومن بعده نهائيات كأس العالم بعد ختام بطولة الأمم الإفريقية.



وتستقبل مصر الأيام المقبلة بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة ما بين 20 يونيو والـ19 من يوليو، بحضور 24 منتخب قاري لأول مرة في التاريخ.



وقال أبوريدة في تصريحات تلفزيونية بفضائية "تايم سبورت"، ببرنامج "سوبر تايم": "نسعى لاستضافة كأس السوبر الأوروبي على أرض مصر".



وأضاف: "سنظهر أمام العالم في كأس أمم إفريقيا، نمتلك الفنادق والاستقبال في جميع المطارات على أعلى مستوى، يجب أن يكون تفكيرنا على مستوى أعلى في الفترة المقبلة".



واستكمل: "وارد أن يكون هناك تفكير في استضافة كأس العالم للشباب، كما هناك خطط لبناء ملاعب عملاقة في المدن السياحية الشهيرة من أجل التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم".



وعن معسكر منتخب مصر المقام الأن استعدادًا لكان 2019: "جلست مع مجموعة كبيرة من اللاعبين اليوم ولديهم رغبة كبيرة في تكرار سيناريو كأس أمم إفريقيا 2006، كما أنني عقدت اجتماعًا منفردًا مع محمد صلاح وقولت له قدرك أنك ستتحمل المسئولية".



واختتم: "تعاقدنا مع خافيير أجيري لكأس العالم 2022، ولابد أن نحترم قناعات واختيارات أي مدير فني للمنتخب".