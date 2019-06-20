اليوم.. "البحث عن بوبى فيشر" بمركز الفنون

تستقبل قاعة العرض الجماعي الأولى بمكتبة الفنون والوسائط المتعددة (B3)٬ والتابعة لمكتبة الإسكندرية٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس٬ عرض للفيلم الروائي الطويل "البحث عن بوبي فيشر".



الفيلم من إنتاج 1993، وإخراج ستيفن زيليان٬ وتبلغ مدة عرضه 109 دقائق دراما حقيقية مستوحاة من حياة معجزة الشطرنج جوش وتزكين، البالغ من العمر 7 سنوات، والذي امتلك موهبة فائقة في الشطرنج، والفيلم روائي باللغة الإنجليزية، مع كتابة النص باللغة الإنجليزية.



يذكر أن "بوبي فيشر" لاعب شطرنج أمريكي٬ بدأتْ موهبته بالظهور في وقت مبكر جدًا من حياته، ففي الثالثة عشرة من عمره، فازَ بإحدى أشهر مُبارياته، والتي وُصفت بـ"مباراة القرنْ"، والتي أذهلت العديد من المحللين واللاعبين وظلت موضع اهتمام لزمن طويل، وَمنُذ كانَ عمرهُ 14 سنة لَعب في ثماني نسخ من بطولة الولايات المتحدة، وفاز فيها جميعها وبفارق لا يقل عن نقطة واحدة عن أقرب منافس له، وفي عمر الـ15 أصبحَ فيشر أصغر لاعب يَحصل على لقب الأستاذ الكبير، وأصغر لاعب يشارك في مسابقة الترشح "candidate".

