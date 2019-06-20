سعر "اليورو" اليوم الخميس 20 يونيو 2019

استقر سعر اليورو، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 20 يونيو 2019، في تحديثات البنوك، حيث بلغ متوسط سعر اليورو نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك المركزي:

18.82 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:

18.83 جنيه للشراء.

19.00 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك مصر:

18.86 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك البركة:

18.82 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib:

18.79 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.



سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

18.80 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.