مروان محسن: لا ألتفت للانتقادات.. وأحب المشاركة فى الأجواء الجماهيرية

قال مروان محسن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر إنه يتعامل مع النقد بشكل عادي، وفي الوقت ذاته يتدرب مع المديرين الفنيين بكل جدية.



وتعرض مروان لموجة من الاتهامات والنقد خلال الفترة الماضية بسبب ندرة أهدافه مع الأهلي والابتعاد عن التشكيل الأساسي لصالح وليد أزارو.



وتابع محسن في تصريحات تليفزيونية لفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "أعوض كل ما ينقصني في التدريبات سواء مع المنتخب أو النادي لكي أكون جاهزًا وقت المشاركة بشكل أساسي، والقرار يعود للمدير الفني".



وأضاف: "لا أعرف التراخي أثناء التدريبات وأظهر بشكل جيد، وهذا يعطي انطباعًا جيدًا للمدير الفني، في البداية كنت ألتفت للانتقادات أما الأن تجاوزت تلك المرحلة".



وتابع: "سعيد بإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر ووسط جماهيرنا".



واستكمل: "سنجتهد لحصد اللقب وأحب أن أشارك في الأجواء الجماهيرية سواء مع النادي أو المنتخب".



وأتم: "أتمنى المساندة من جانب الجماهير، وأن نكون على قدر المسئولية ونتوج بالبطولة".



واختتم: "الجماهير لا تشكل ضغطًا علينا ولاعبو المنتخب معتادين على الأجواء الجماهيرية ويمتلكون الخبرة لذلك".



وكان مروان محسن قد نجح في تسجيل هدف في مباراة منتخب مصر الودية الماضية أمام غينيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية مقابل هدف.