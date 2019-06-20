رياض محرز: المقارنة مع محمد صلاح لا تزعجنى

تحدث اللاعب الجزائري "رياض محرز" جناح مانشستر سيتي، عن المُقارنة بينه، وبين الدولي المصري "محمد صلاح" نجم ليفربول.



الثنائي قدما أداءً رائعًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، على مدار المواسم الماضية، حيث تمكن "محرز" من الحصول على لقب البريميرليج في مناسبتين مع ليستر سيتي ومانشستر سيتي، وكذلك توج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، وهي نفس الجائزة التي حصل عليها "صلاح"، بالإضافة لنجاحه في التتويج بالحذاء الذهبي لموسمين متتالين.



وردًا على "هناك مقارنة بينك وبين صلاح حول اللاعب العربي الأفضل، هل يزعجك ذلك؟"، أجاب: "لا، على الإطلاق".



وأضاف في تصريحات صحفية: "في الحقيقة أنا لم أكن أعرف محمد صلاح قِبل قدموه إلى الدوري الإنجليزي".



وواصل: "الموسمين اللذين لعبهما في إنجلترا كانا استثنائيان وهو يستحق كل ما وصل إليه".



وتابع: "المقارنة؟ أنا لا أتابع كثيرًا ما يدور على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، هناك الكثير من اللاعبون العرب الممتازون في أوروبا في أندية كبيرة".



وأكمل: "من الطبيعي أنّ تكون هناك مُقارنة بينهم، هذا أمر جيد، وآمل أنّ يكون هناك المزيد من اللاعبين العرب في أندية كبيرة".



وأنهى تصريحاته قائلًا: "على أي حال نحن الآن نلعب مع منتخبتنا الوطنية وسنرى من الذي سيساعد منتخب بلاده في الوصول إلى أبعد المراحل في كأس الأمم الأفريقية".



منتخب محاربو الصحراء يتواجد في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات كينيا، والسنغال بالإضافة إلى تنزانيا.



يُذكر أنّ مصر تستعد لخوض أولى مبارياتها في البطولة، بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية، مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.



