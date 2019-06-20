"أبو ريدة" يكشف تفاصيل حديثه مع "الخطيب" فى مران منتخب مصر

كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مضمون حديثه مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، أثناء حضوره تدريب منتخب مصر الذي أقيم أمس على أرضية ملعب الكلية الحربية.



وتستعد مصر لخوض مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا أمام زيمبابوي، يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي.



وقال "أبو ريدة"، خلال استضافته ببرنامج "سوبر تايم"، المذاع على قناة "تايم سبورت": "تحدثت مع محمود الخطيب أثناء زيارته لمنتخب مصر، وهذه لفتة رائعة منه، وهو نجم كبير".



وأضاف: "قلت للخطيب، لكي يكون لديك حضور جماهير في مباريات الأهلي سيكون عن طريقة تذكرتي ولن يوجد أمن، وأجابني بأن هذا شيء رائع، ونحن سنكون متواجدين".



واختتم رئيس اتحاد الكرة: "أعتقد أن الزمالك سيكون متواجدًا في التجربة، وكل أندية مصر، وسنركز أثناء وضع جدول الموسم الجديد على الملاعب التي ستستضيف كأس أمم إفريقيا؛ لأنها مجهزة لاستقبال الجماهير".